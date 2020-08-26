РИАМО - 26 авг. В Московской области на прошлой неделе разрешения на ввод в эксплуатацию выдали 24 новым объектам площадью 126 тысяч квадратных метров, строительство разрешили еще 26 объектам на 370 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«За минувшую неделю в регионе введено в эксплуатацию 14 жилых домов на 908 квартир», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди них — четыре дома в ЖК «Новогорск» на 340 квартир в Химках, три дома в ЖК «Изумрудная долина» на 120 квартир в Одинцове, дом на 272 квартиры в деревне Голубое в Солнечногорске, малоэтажный дом на восемь квартир в деревне Шолохово в Мытищах, два дома на 89 квартир в селе Ангелово в Красногорске, дом на девять квартир в поселке Шаховская, дом на 12 квартир в деревне Костомарово в Чехове.

Среди введенных нежилых объектов числятся школа на 1,1 тысячи мест на улице Владимирской в Сергиевом Посаде, детский сад на 190 мест в микрорайоне Западный в Домодедове, школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Солнечный в Щелкове, пристройка на 200 мест к зданию школы №17 на улице Джона Рида в Серпухове, а также офисно-производственный корпус в районе Лихачевского проспекта в Долгопрудном.