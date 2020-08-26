РИАМО - 26 авг. Ежедневно на дезинфекцию станций и поездов Центральной пригородной пассажирской компании уходит более 120 тысяч литров дезинфицирующего раствора, всего с начала пандемии использовали более 15 миллионов литров такого раствора, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

«Каждые два часа все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатываются специальными антибактериальными средствами. Раствором обеззараживаются автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы. Более 400 поездов, курсирующих по маршрутам ЦППК, дезинфицируют не менее трех раз в день», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что средства безопасны, в них нет хлора, они без запаха и рекомендованы Роспотребнадзором.

В собственных поездах ЦППК беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха. В ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом, убивающим почти 100% микробов.

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