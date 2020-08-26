РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Начинающие предприниматели подмосковных Люберец смогут получить поддержку в рамках проекта «Программа наставничества», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Начинающие предприниматели городского округа Люберцы смогут принять участие в проекте «Программа наставничества». Курс «Программа наставничества» стартует 31 августа и продлится 6 недель. Заявку можно подать до 30 августа. Регистрация доступа по ссылке: www.mymentor-mo.ru», - говорится в сообщении.

Проект позволит молодым предпринимателям познакомиться с опытом успешных коллег и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса. Программа реализуется министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития России.

В рамках «Программы наставничества» каждый предприниматель получит возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта, провести точный анализ рынка своей ниши и узнать особенности налогообложения и учета.

«Для начинающих предпринимателей участие в программе бесплатное», - заключается в материале.