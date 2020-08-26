РИАМО - 26 авг. Жителей Московской области предупредили о том, что из-за понижения температуры воздуха в ночное время началась осенняя миграция гадюк, змеи ищут места для зимовки, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в гибернацию (зимнюю спячку). В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы. <...> В одном укрытии может собраться от нескольких десятков, а то и сотен змей», - сказал начальник отдела охраны лесов «Мособллеса» Святослав Некляев.

Он добавил, что в этот период змеиное сердце замедляет свой ритм до шести ударов в минуту, а обменные процессы становятся очень вялыми.

В Подмосковье обитает гадюка обыкновенная и Никольского. Они короче ужей. Взрослые рептилии по длине редко превышают 70 сантиметров. Они имеют короткий хвост и, в отличие от ужей, на их голове нет желтого пятна.

Уже в первые минуты после укуса гадюки возникают болезненность в месте укуса, гиперемия и отечность, которая постепенно нарастает. Укус опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Сохранить человеку жизнь поможет незамедлительная транспортировка в больницу.

«В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их убивать. Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.