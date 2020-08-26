РИАМО - 26 авг. Здание котельной в парке Северного речного вокзала в столице превратят в кафе на 30 посадочных мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«Угольная котельная была построена в 30-40-х годах для того, чтобы отапливать здание Северного речного вокзала. Общая площадь строения составляет 255 квадратных метров. В ходе благоустройства к вокзалу проложили новые коммуникации, котельная стала больше не нужна. Там решено разместить кафе», – уточняется в сообщении.

В настоящий момент ведется бетонирование полов и устройство новой кровли. Также ведется прокладка внутренних инженерных сетей, внутренняя отделка стен и потолков. Рабочие приступили к установке окон, дверей и нового инженерного оборудования.

На фасаде исторической части здания восстановят рустовку. Фасад покрасят белым и светло-серым цветами в соответствии с цветовым решением здания Северного речного вокзала. Также восстановят венчающие карнизы на исторической части здания. Кровлю сделают фальцевую из оцинкованной стали, аналогично историческим аркам причала.

В новом кафе смогут одновременно расположиться 30 человек.