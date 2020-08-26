РИАМО - 26 авг. На железнодорожных станциях и в поездах Центральной пригородной пассажирской компании с начала мая продали почти 400 тысяч масок и свыше 150 тысяч пар перчаток, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

«С 24 августа пассажиры могут приобрести маски в билетных кассах и во время поездки у кассиров-контролеров по сниженной стоимости - за 10 рублей», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что маски ранее стоили 15 рублей.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Московском регионе, жителям по-прежнему нужно носить защитные маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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26 АВГУСТА

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- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.