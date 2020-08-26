РИАМО - 26 авг. Новейшие российские роботы, которые были представлены на форуме «Армия-2020», будут высокоэффективными и смогут определять цель по заданным критериям, сообщает Nation News.

«Есть те параметры, которые задают проектировщики, инженеры и конструкторы, исходя из того, какое задание ставит перед ними заказчик — Министерство обороны. Я думаю, скорее всего, можно отрабатывать территории, на которых теоретически не должно находиться наших войск, и они будут уничтожать все живое», – сказал депутат Госдумы Александр Шерин.

По его словам, перехватить сигнал управления роботами будет почти нереально. Технологии такого типа защищаются на высшем уровне.

«Уверен, что, когда речь идет о таких высокотехнологичных видах вооружения, то параллельно всегда прорабатывается вопрос их защиты от несанкционированного взлома или проникновения. Ведь, к счастью, пока никакие хакеры не смогли запустить, например, крылатую ракету с ядерной боеголовкой ни в одной стране. Такие вещи надежно защищены», – подытожил Шерин.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.