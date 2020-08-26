РИАМО - 26 авг. Жителям Воскресенска напомнили, что в Московской области действуют разработанные региональным правительством меры, направленные на поддержку бизнеса в сложный для экономики период, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Специально для предпринимателей в Подмосковье разработаны программы: субсидия на оплату труда работникам; кредит под 0% для выплаты зарплаты сотрудникам; отсрочка платежей по налогам и снижение сумм налоговых выплат; поручительства по кредитам и льготные займы; отсрочка по уплате арендных платежей; займы для предприятий промышленности и субсидии субъектам МСП», – уточняется в сообщении.

Узнать, какие меры подходят именно вам, можно на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru/covid, по телефону 0150, по электронной почте 0150@mosreg.ru.

Кроме этого, в городском округе Воскресенск проводятся различные мероприятия для бизнесменов.