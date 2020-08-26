РИАМО - 26 авг. В столице и Подмосковье ожидается дефицит осадков в августе, последний месяц лета получит не более 30 миллиметров осадков, что в два раза меньше месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«Сегодняшние сутки могут принести около 10 миллиметров осадков, но уже ночью дожди прекратятся. К утру четверга воздух остынет до плюс 11-13 градусов, а по области — до плюс 8-13 градусов. Днем потеплеет до плюс 20-22 градусов, в Подмосковье — до плюс 18-23 градусов. Во второй половине дня небо вновь начнут затягивать облака, и вечером пойдет дождь», — отмечается в материале.

Последний день рабочей недели будет дождливым и пасмурным. Ночью в пятницу ожидается плюс 13-15 градусов, а днем – 18-20 градусов тепла. В субботу дожди прекратятся, утром будет плюс 11-13 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

С юго-запада 30 августа придет атмосферный фронт и теплые воздушные массы с Балканского полуострова. Несмотря на дождевые облака, температура воздуха поднимется и превысит 20-градусную отметку.

В начале следующей недели в Московском регионе ночью прогнозируется плюс 11-16 градусов, а днем – плюс 22-27 градусов.