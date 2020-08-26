РИАМО - 26 авг. Сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду прогнозируются в Москве до позднего вечера среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 26 августа в Москве ожидается дождь, местами очень сильный, гроза, усиление ветра 12-17 метров в секунду», — отмечается в материале.

МЧС рекомендует в такую погоду отказаться от поездок на личном транспорте. Если нет возможности отказаться от поездки, то необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Гроза может ухудшить видимость на дороге, что приводит к ДТП.

Спасатели советуют во время непогоды не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит парковать рядом с плохо укрепленными сооружениями автомобили.