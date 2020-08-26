РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Центральный научно-исследовательский института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») представил экспертам на форуме «Армия-2020» прицельно-дальномерный прибор для разведчиков, его оценили по достоинству, говорится в сообщении пресс-службы института.

«ЦНИИТОЧМАШ, расположенный в микрорайоне Климовск Подольска, среди 22 новинок вооружения впервые представил экспертам Международного военно-технического форума «Армия-2020» свою новую разработку – прицельно-дальномерный прибор нового поколения ПДУ-5. Это всесуточный, всепогодный прибор разведчика с повышенной вероятностью обнаружения замаскированной цели. Эксперты, которые посетили экспозицию ЦНИИТОЧМАШ в павильоне госкорпорации «Ростех», уже успели оценить ПДУ-5 по достоинству», – говорится в сообщении.

ПДУ-5 позволяет вести наблюдение за местностью, обнаруживать и распознавать различные объекты в любое время суток, а также в условиях ограниченной видимости. Прибором можно проводить фото- и киносъемку объектов, определять дальности и измерение угловых координат до различных объектов, вычислять декартовые координаты объектов, передавать измеренные координаты формализованного типа и фотоснимка объекта по USB-каналу потребителю, решать другие задачи.

«Пятерка» повышает вероятность обнаружения замаскированных целей. Новая разработка института продолжает линейку прицельно-дальномерных устройств. Инновационность ПДУ-5 в том, что она может работать и ночью, и в условиях ограниченной видимости. Для этого прибор оборудовали комбинированным телевизионным, тепловизионным и ночным ЭОП каналами», – сказал начальник НИО вооружения и систем управления артиллерии СВ и ВДВ АО «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Триголос.

Он отметил, что для обнаружения и опознавания объектов, в том числе замаскированных, днем есть оптические и тепловизионные каналы наблюдений. Определение координат целей обеспечивается наличием электронного компаса, определяющего углы линии визирования цели; лазерного дальномера; приемника спутниковой навигационной системы и электронного вычислителя для пересчета полярных координат цели в декартовые.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.