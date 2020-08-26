РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 авг. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев в ходе рабочего визита встретился с жителями микрорайона Саввино Балашихи, вместе они рассмотрели проект предстоящего благоустройства Саввинского пруда, первый этап которого планируют начать в середине сентября текущего года, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду Сураев вместе с генеральным директором компании «Норэнс групп» Евгением Горбатовым и инициативной группой жителей микрорайона обсудил этапы благоустройства Саввинского пруда. За обустройство его северо-западного берега на портале «Добродел» проголосовали 2 307 человек. Это наибольшее количество среди проектов инициативного бюджетирования в категории «Благоустройство».

«Данный проект - облагородить Саввинский пруд - это действительно народная инициатива. Самое главное, что он получил поддержку от губернатора региона Андрея Воробьева, который вручил сертификат победителя конкурса «Народный бюджет» по благоустройству территории водоема на 10 миллионов рублей. Сегодня я познакомился с тем, как это будет выглядеть в дальнейшем. Считаю очень важным прислушиваться к мнению людей и реализовывать подобные проекты», - сказал Сураев.

По словам Горбатова, при изучении и разработке концепции были учтены мнения всех групп жителей - рыбаков, спортсменов, семей, отдыхающих.

«Думаем, наша инициатива понравилась. У этого проекта есть будущее. Первый этап работ по благоустройству планируем начать с середины сентября после завершения конкурсной процедуры и определения подрядчика, а завершить - до конца октября текущего года», - сказал Горбатов.

Он уточнил, что в рамках первого этапа благоустройства будет расчищена и облагорожена территория протяженностью 200 метров и береговая линия. Кроме того, установят качели, лавочки, дорожки, к трем спускам к пруду оборудуют лестницы, пандусы, выполнят освещение.

Второй этап начнется в 2021 году. Общая протяженность благоустройства территории Саввинского пруда составит 2,3 тысячи метров с площадью более 5 гектаров.

Над концепцией будущего парка потрудились и учащиеся художественной школы в микрорайоне Павлино. Победительницей конкурса детских рисунков «Саввинский пруд - живописный берег» стала 12-летняя Мария Садикова. Ее проект с беседкой в центре пруда признан лучшим.