РИАМО - 26 авг. В подмосковном Воскресенске состоялся круглый стол с жителями микрорайона Лопатинский по вопросу создания советов многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во встрече приняли участие представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и администрации округа, отвечающие за вопросы ЖКХ, а также заместитель председателя советов депутатов городского округа Сергей Слепов», — говорится в сообщении.

Для продуктивного взаимодействия с организациями жилищно-коммунального комплекса и оперативного принятия решений между жителями необходимо выбрать уполномоченных представителей интересов всех жителей дома — так называемый совет дома, в который входят несколько инициативных и активных собственников.

Совет дома — это уважаемые, активные, пользующиеся доверием всех жителей люди, которые заботятся о своем доме. Кроме того, это помощники и контролеры для управляющей компании.

Участникам встречи подробно рассказали о том, как создать совет в многоквартирном доме и о его функциях.