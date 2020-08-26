РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет в Котельниках 3 сентября, ее проведут на базе трех школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Третьего сентября в Котельниках пройдет вторая акция «Диктант Победы», которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. На этот раз принять участие в акции жители Котельников смогут в школах №№1, 2 и 3», - говорится в сообщении.

Для участия нужно предварительно пройти регистрацию на сайте: диктантпобеды.рф. Организаторами акции являются партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Участникам предложат 25 заданий в форме тестов. По результатам тестирования определят победителей, которым вручат памятные награды.

«Диктант Победы» - это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о кровопролитных событиях 1941-1945 годов. В Московской области акция пройдет более чем на одной тысяче площадок.