РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают неизвестного на квадроцикле, который стрелял по детям в микрорайоне Кузнечики, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Инцидент произошел в микрорайоне Кузнечики 25 августа. Неустановленное лицо на квадроцикле в дневное время стреляло по детям из неизвестного оружия.

«По данному факту проводится проверка, направленная на розыск злоумышленника», - сказал сотрудник.

Ранее в соцсетях появилась информация о подростке, который на зеленом квадроцикле стрелял по детям на улице Академика Доллежаля из страйкбольного пистолета. Данное происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как неизвестный человек на квадроцикле темно-зеленой расцветки стреляет в детей у жилых домов из неизвестного оружия. Дети разбегаются в разные стороны, а стрелявший уезжает.