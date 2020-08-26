РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В трех парках городского округа Люберцы 29 августа в рамках акции «Ночь кино» покажут бесплатно три фильма, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 29 августа, люберчане могут присоединиться к Всероссийской акции «Ночь кино». Вход на все показы бесплатный. Присоединяйтесь», - говорится в сообщении.

В этом году открытые показы пройдут в трех городских парках - Центральном (Октябрьский проспект, дом №226), «Наташинские пруды» (улица Митрофанова, дом №21Б), Малаховском (поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1).

В рамках акции жители Люберец увидят следующие фильмы: мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4» - начало в 20:00, мелодраму «Лед 2» - начало в 21:30, комедию «Холоп» - начало в 23:45.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в пятый раз. Организаторы акции - министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России.