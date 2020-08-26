РИАМО - 26 авг. В городском округе Воскресенск продолжается реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий, в этом году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы» преобразятся 23 двора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом году план по комплексному благоустройству дворовых территорий будет реализован не в полном объеме. Связано это с оптимизацией бюджета и перераспределением средств на борьбу с пандемией коронавируса.

«В благоустроенных дворах появятся или обновятся парковки для автомобилей, детские игровые площадки, контейнерные площадки для сбора мелкого бытового мусора, будут установлены урны, лавочки и информационные стенды. Также предусмотрены озеленение и организация уличного освещения», — говорится в сообщении.

На проведение работ по некоторым адресам уже заключены контракты. Благоустройство началось или начнется в ближайшее время по следующим адресам:

- д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 1, 2, 3, 8;

- г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18;

- г. Воскресенск, ул. Спартака, д. 20, 22, 24, 30, 28, 26, 20а, 20б;

- г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 2,4, пер. Юбилейный, д. 5;

- г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 6, 8, 10;

- п. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 1, 2;

- г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 12, 14, 8, 10/14, ул. Кагана, д. 16, 18, 20;

- г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 106, 108, 110, 112, 118, 114, 116;

- г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 9, 10, 11, 12;

- г. Воскресенск, пер. Зеленый, д. 2,4, ул. Светлая, д.7, ул. Центральная, д. 6, 8.

На этапе заключения контрактов дворовые территории по следующим адресам:

- г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д. 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 12, 9а, ул. Некрасова, д. 11, 13;

- г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 14,16, ул. Железнодорожная, д. 4, 2г;

- г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45в, ул. Пионерская, д. 6а;

- г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 12г, 12б, 12в;

- с. Конобеево, Учхоз, д.11, ул. Новые дома, д. 17;

- г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 7, 7а, 9, 13, 13а, 15, 9а, 15а, 11, ул. Мичурина, д. 18, 16, 14, 12, 10, 8;

- г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 20, 26а, 26б, 30/12, ул. Цесиса, д. 16, 18;

- г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 32, 34, 36;

- г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 6, 4, ул. Пушкина, д. 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, ул. Фурманова, д. 9, 7, 5, 3, 1;

- г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 9, 12, 17.

- с. Фаустово, ул. Железнодорожная, д. 1, 2;

- п. Хорлово, ул. Парковая, д. 7, 8, 9, 10, 11, ул. Новая, д. 16, 17;

- с. Невское, д. 61, 62, 53, 54, 55, 56, 121.

Жителей призвали с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вместе со своими заместителями и профильными специалистами регулярно выезжает на территории для контроля за качеством работ и соблюдением предписанных сроков.