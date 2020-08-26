РИАМО - 26 авг. В фойе Дворца культуры «Химик» имени Н.И. Докторова в Воскресенске прошла донорская акция «Районный День донора», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акцию провели специалисты Воскресенской станции переливания крови совместно с выездной бригадой областных медиков. Организаторы отметили высокую активность жителей, ответственность и готовность сдать кровь.

«Все желающие прошли медицинский осмотр. При проведении акции соблюдались все стандарты по организации работы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Выездные донорские акции безопасны. Предварительно, все помещения, где проходит акция, лично осматривает и одобряет специалист учреждения службы крови, а накануне везде производится санитарная обработка.

В целях безопасности донорства также важно соблюдать правила, установленные медиками, в части периодичности сдачи крови. Так, мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины — не более четырех.

Стать донором просто — для этого необходимо с паспортом прийти на станцию переливания крови по адресу: город Воскресенск, Больничный проезд, 5. Телефон для справок: 8 496 44-2-14-33.