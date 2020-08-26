РИАМО - 26 авг. В Воскресенске с 22 по 25 августа прошел областной этап слета-соревнования Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» по программе «Юный спасатель», в нем приняли участие свыше 30 подмосковных команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом году в связи с пандемией коронавируса соревнования пришлось перенести на более поздний срок и проводить в особых условиях.

«В соревнованиях приняли участие 32 команды из 32 муниципальных образований Подмосковья. Возраст участников — от 14 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Соревнования прошли по трем видам программ: поисково-спасательные работы в техногенной среде, поисково-спасательные работы в природной среде и маршрут выживания.

В процессе соревнований школьники узнали приемы обеспечения безопасности, научились оказывать само- и взаимопомощь, а также поняли, как быстро и грамотно действовать при ЧС в природной, техногенной и социальной сферах.

Команды-победительницы регионального этапа представят Московскую область на межрегиональных соревнованиях среди команд образовательных организаций Центрального федерального округа.

Руководство проведением слета осуществляют министерство образования Московской области, ГУ МЧС России по Московской области и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».