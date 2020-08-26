РИАМО - 26 авг. Москвичи могут сообщить о скоплениях воды в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока», в управу района, префектуру или написать об этом на портале «Наш город», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов города готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — говорится в материале.

Позвонить в диспетчерскую службу «Мосводостока» можно по номеру: +7 (495) 657-87-03.

Если вода скопилась возле домов, то можно сообщить об этом в управу района, в префектуру округа или единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

На портале «Наш город» в разделе «Подтопление придомовой территории» можно тоже оставить сообщение о подтоплениях или можно позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась в подземных переходах, то необходимо связаться с ГБУ «Гормост» по номеру: +7 (495) 632-58-46.

Дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в столице до позднего вечера среды.