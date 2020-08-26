РИАМО - 26 авг. Жителей Московской области предупредили о том, что до 21 часа в регионе будет идти дождь и гроза, а ветер усилится до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов)», - говорится в сообщении.

В доме рекомендовали закрыть все окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

Московский регион находится под влиянием теплых и влажных воздушных масс, приходящих с запада и юго-запада. Дожди также прогнозируются с 28 до 31 августа.