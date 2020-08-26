РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Почти пятикилометровая пробка образовалась на Симферопольском шоссе в Подольске в среду днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:00 на Симферопольском шоссе образовалась пробка длиной около 5 километров. Движение затруднено от поворота на поселок Стрелковской фабрики до съезда на Обводную дорогу. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час. Пробка продолжается и дальше - от СНТ «Астра» до Щербинского центрального кладбища.

Помимо этого, наблюдаются заторы на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина, автодороге А-107 и других.