РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 авг. В городском округе Мытищи не выявили несанкционированных сбросов сточных вод в реку Работню, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

«Сотрудниками администрации совместно с надзорными органами и представителями АО «Водоканал-Мытищи» и Мытищинским филиалом АО «Мособлэнерго» осуществлена проверка деятельности хозяйствующих объектов на улице Колонцова на предмет соблюдения ими экологических и санитарных требований при обращении и использовании отходов производства. Фактов несанкционированных сбросов сточных вод в реку Работню, к счастью, не выявлено», - написала Лысенко в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что по ряду других нарушений представители организаций уже приглашены в министерство экологии и природопользования Московской области и мытищинское отделение полиции.