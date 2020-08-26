РИАМО - 26 авг. В Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за обильного дождя протекла крыша здания, сотрудники музея делают все необходимое для спасения картин, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В данный момент все гости Новой Третьяковки выведены из залов. Все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения», — отмечается в материале.

Хранители, реставраторы и уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для сохранения произведений искусства.

Людям, которые были эвакуированы из музея, предоставят бесплатные билеты в музей на другой день.

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