РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве путепровода в Дедовске в городском округе Истра, по путепроводу открыли рабочее движение, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Путепровод строили по поручению губернатора.

«В 2016 году жители Дедовска обратились с просьбой решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь все это в прошлом», — сказал Воробьев.

Он добавил, что президентский проект «Безопасные и качественные дороги» позволил построить удобный путепровод.

«Работы не останавливались даже во время пандемии, поэтому удалось открыть движение раньше обещанного срока. Хочу поблагодарить всех, кто добросовестно трудился на этом объекте», — подчеркнул Воробьев.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, со среды меняется схема маршрутов автобусов №498 и 173, маршруты будут проходить по этому путепроводу. На Гражданской улице возле домов 2 и 4 появятся остановки. Министр добавил, что путепровод соединил две части города. Железнодорожный переезд закрыли, а в дальнейшем его ликвидируют.

Путепровод обеспечит беспрепятственное и безопасное транспортное сообщение через железную дорогу с выездом на Волоколамское шоссе.

Путепровод оборудован шумозащитными экранами, наружным освещением, ливневой канализацией. На нем две полосы движения с расчетной скоростью 70 километров в час. Перспективная пропускная способность – около 14 тысяч автомобилей в сутки. Территорию вокруг путепровода благоустроят.