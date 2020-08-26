РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина в Люберцах в новом учебном году будут проводить регулярную дезинфекцию воздуха, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий посетил люберецкий техникум. Вместе с директором Ольгой Клубничкиной он проверил готовность учебных классов и лабораторий к новому учебному году.

«Во всех корпусах техникума учебный год начнется 1 сентября при соблюдении мер санитарной безопасности. На входе студентам будут измерять температуру бесконтактным термометром, станет обязательным ношение масок, в помещениях будет регулярно проводиться дезинфекция воздуха и санитарное проветривание», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на протяжении всего лета в учебных корпусах проводились профилактические мероприятия для противодействия коронавирусу. За это время были закуплены маски, контейнеры для чистых и урны для использованных масок, средства для дезинфекции рук.

В городском округе Люберцы три учреждения высшего образования и три - среднего профессионального.