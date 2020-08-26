РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 авг. В городском округе Щелково 28 августа пройдет экологическая акция по расчистке берегов реки Любосеевки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Акцию организует Минэкологии совместно с администрацией округа и волонтерским движением «Чистый лес». В мероприятии примет участие заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

«Любосеевка, как и река Воря, в которую она впадает, испытывает сильное антропогенное воздействие. Инспекторы эконадзора уже привлекали к административной ответственности нарушителей, которые сбрасывали неочищенные сточные воды в Любосеевку в районе деревни Медное-Власово. Не раз расследовались случаи загрязнения самой Вори. Наши специалисты вошли в состав специально созданной комиссии по обследованию малых рек Щелкова», - сказал Воронцов.

Участники акции по расчистке берегов Любосеевки собираются в деревне Гребнево, рядом с домом №112А по улице Новой (координаты: 55,9514058, 38,0737779). Начало мероприятия в 11:00.