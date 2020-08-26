РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Пожарные подмосковного Подольска отработали тактики тушения возгорания и эвакуацию при учениях в доме-интернате для престарелых и инвалидов микрорайона Климовск, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов 25 августа прошли плановые учения, в ходе которых были отработаны совместные действия персонала учреждения и сотрудников 77-й пожарно-спасательной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона при возникновении пожара. В ходе учений была отработана экстренная эвакуация проживающих и сотрудников дома-интерната, а также огнеборцы отрабатывали вопросы тактики тушения пожара на объекте с массовых пребыванием людей, ограниченных в движении в случае пожара», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия были эвакуированы все постояльцы дома-интерната. Действия персонала оказались слаженными и четко отработанными.