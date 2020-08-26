РИАМО - 26 авг. Фермеры со всей России пригласили жителей Подмосковья и туристов на масштабный фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который стартует 27 августа на территории сыроварни «Русский пармезан» в деревне Дубровское.

Видеообращение опубликовали в Instagram-аккаунте подмосковного фермера-сыровара Олега Сироты.

«Мы, фермеры, сейчас заезжаем на фестиваль и очень хотим пригласить всех жителей Подмосковья, Москвы и особенно главу Подмосковья — Андрея Воробьева, без которого фестиваль просто не был бы возможен», – сказал Сирота.

Он уточнил, что на данный момент гастрономический фестиваль является главной возможностью для фермеров продать весь выращенный урожай, потому что из-за пандемии коронавируса ярмарки были закрыты.

«Сейчас на площадку заезжает огромное количество фермеров со всей России, которые раньше никогда не участвовали в фестивале. Для многих из них – это шанс спасти свои хозяйства», – подчеркнул Сирота.

Фермеры в свою очередь поблагодарили организаторов за такое масштабное мероприятие.

«Мы всех очень ждем. Можно приехать, закупиться и поддержать фермеров. <...> Нам очень нужна ваша поддержка!» – заключил Сирота.

Мероприятие будет проходить с 27 по 30 августа в селе Дубровское, которое располагается на территории городского округа Истра. Все желающие смогут приехать и купить необходимые товары с 10:00 до 20:00. Вход бесплатный. Посетителям мероприятия необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Областной фестиваль «Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб: в нем принимают участие свыше 300 фермеров из более чем 40 регионов страны, 700 сортов сыра отечественного производства можно будет продегустировать и забрать домой по самой привлекательной цене. Маленьких гостей фестиваля ждут развлечения на батутах и мастер-классы. Также будет работать большая зона фудкорта с разнообразными фудтраками, где можно попробовать вкусные блюда.

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