РИАМО - 26 авг. Роскультцентр при поддержке Федерального агентства по делам молодежи открывает прием заявок на соискание Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Роскультцентр».

К участию приглашаются прозаики, поэты и сценаристы из России в возрасте от 14 до 35 лет. На соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат.

«Заявки принимаются по номинациям: «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» и «Сценарий», — перечисляется в сообщении.

Все участники премии также смогут получить специальный приз в рамках номинации «Электронная книга» от сервиса ЛитРес.

Срок подачи заявок – по 21 сентября текущего года. Имена победителей будут названы на церемонии награждения, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Партнерами премии являются издательство «Эксмо», сервис электронных и аудиокниг ЛитРес, Российское движение школьников, Литературная газета, Российский книжный союз.

Пошаговая инструкция о том, как подавать заявку, опубликована на сайте Роскультцентра роскультцентр.рф/russkie-rifmy. Заходите, регистрируйтесь и оставляйте заявки.