РИАМО - 26 авг. Днем в среду в столице начался ливень, общественный транспорт работает штатно, а загруженность дорог к вечеру среды может увеличиться, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«До 21:00 среды местами ожидаются гроза с дождем и усиленный ветер. Из-за погоды вечерние пробки могут усилиться», — говорится в сообщении.

В настоящий момент общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме, никаких перекрытий и задержек не зафиксировано.

Автолюбителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

В Московском регионе ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и усиления ветра до 15 метров в секунду.

В среду в Москве может выпасть до 13% месячной нормы осадков.