РИАМО - 26 авг. В Москве в среду днем загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, сильнее всего затруднено движение на центральных улицах, по данным данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на улицах Большая Садовая, Садовая-Спасская, Покровка, Большая Полянка, Житная, на Ленинском проспекте.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на юге и северо-западе МКАД.

К 17:00 загруженность городских дорог снизится до шести баллов, к 19:00 она поднимется до восьми баллов.

Днем в среду в Москве начался сильный ливень. По прогнозам синоптиков, за день может выпасть до 13% месячной нормы осадков.