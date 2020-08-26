РИАМО - 26 авг. В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«За последние годы в Москве сформировалась полноценная экосистема творческого и научно-технического образования, благодаря которой будущие программисты, инженеры, дизайнеры или работники медиа могут еще в школьные годы получить знания и практические навыки в своей будущей профессии. Еще одним элементом этой экосистемы станет новая международная школа креативных технологий TUMO», – отметил Собянин.

По его словам, все больше московских школьников хотят строить свою карьеру в сфере креативной индустрии. Правительство столицы планы молодежи поддерживает и стремится помогать в их реализации.

Первая московская школа TUMO, созданная при поддержке правительства Москвы, будет работать на Пресне по адресу: Мантулинская улица, дом 7, строение 3.

Школа примет первых учеников в октябре текущего года. В сентябре в школе будут проводиться дни открытых дверей и ознакомительные мероприятия.

Международная школа креативных технологий TUMO основана в 2011 году. В ней ребята от 12 до 17 лет знакомятся с современными цифровыми технологиями, а также учатся применять их на практике.