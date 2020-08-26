РИАМО - 26 авг. В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
По его словам, все больше московских школьников хотят строить свою карьеру в сфере креативной индустрии. Правительство столицы планы молодежи поддерживает и стремится помогать в их реализации.
Первая московская школа TUMO, созданная при поддержке правительства Москвы, будет работать на Пресне по адресу: Мантулинская улица, дом 7, строение 3.
Школа примет первых учеников в октябре текущего года. В сентябре в школе будут проводиться дни открытых дверей и ознакомительные мероприятия.
Международная школа креативных технологий TUMO основана в 2011 году. В ней ребята от 12 до 17 лет знакомятся с современными цифровыми технологиями, а также учатся применять их на практике.
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