РИАМО - 26 авг. До конца среды в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет около 13% месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы прогнозируем, что за сегодняшний день на Москву выпадет от трех до 10 миллиметров осадков. Это ощутимое количество. При месячной норме для августа в 77 миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что с начала августа в столице выпало всего 11 миллиметров осадков.

«Пока у нас дефицит месячных осадков сохраняется. Но за прошедшую ночь и сегодняшний день он будет частично погашен», - добавила синоптик.

По ее словам, дождь в Москве прекратится к 17 часам. Предстоящая ночь обойдется без осадков.