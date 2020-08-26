РИАМО - 26 авг. В Москве и Подмосковье 1 сентября, в День знаний, ожидается почти 30-градусная жара без дождей, сообщается на сайте Гирометцентра России.

«В первый учебный день в столице и области будет плюс 23-28 градусов. Прогнозируется облачность с прояснениями и без осадков», — говорится в сообщении.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Минпросвещения РФ ранее отказались от идеи переноса начала учебного года на 1 октября. В школах будут действовать профилактические меры: на входе у всех будут измерять температуру, а сотрудники учреждений образования будут носить маски.