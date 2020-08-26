РИАМО – 26 авг. После взрыва и пожала в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в доме 4 на улице Кубинка. На третьем этаже пятиэтажного дома перед этим произошел взрыв. Предполагается, что в одной из квартир взорвался газ. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

«(Два человека — ред.) госпитализированы в институт скорой помощи имени Склифосовского», - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожар на улице Кубинка ликвидировали.

Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки.

Дом построили в 1961 году. Его планировали расселить по программе реновации в 2025-2028 годах.

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