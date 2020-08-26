РИАМО - 26 авг. В Москве и Подмосковье на среду объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду действует в Подмосковье и Москве до 21:00 26 августа.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Тверской, Смоленской, Липецкой, Воронежской и Курской областей.

На территории Липецкой и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе в среду ожидается облачность, дождь и гроза. Температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Юго-западный и западный ветр будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.