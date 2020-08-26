РИАМО - 26 авг. За последние сутки в Московской области выявили 143 случая заражения Covid-19, при этом ни одного случая не выявили в 25 городских округах, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки 14 новых случаев заражения выявлено в Сергиево-Посадском городском округе, 12 – в Мытищах, 11 – в Одинцовском округе, 10 - в Королеве, девять – в Балашихе, восемь – в Люберцах.

По шесть случаев заражения выявили в Красногорске, Пушкинском городском округе. Пять случаев – в Химках. По четыре — в Богородском и Дмитровском округах, а также в Истре и Жуковском.

По три случая выявили в Долгопрудном, Дубне, Можайском округе, Подольске, Шатуре, Шаховской и Электростали. По два случая инфицирования выявлено в Ивантеевке, Кашире, Ленинском, Наро-Фоминском и Раменском городских округах, Серпухове, Ступине и Щелкове.

По одному случаю заражения коронавирусом выявили в Домодедове, Егорьевске, Клину, Краснознаменске, Павловском Посаде, Реутове, Солнечногорске, Фрязине и Чехове.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Бронницах, Власихе, Талдомском, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Рузском и Коломенском округах, Воскресенске, Дзержинском, Зарайске, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Черноголовке и Электрогорске.

Кроме того, ни одного случая не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

На данный момент в Московской области выявлен 67 451 случай заражения коронавирусом. За период пандемии 1 174 человека скончались. Выздоровели и выписались 50 889 пациентов.

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26 АВГУСТА

- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.

- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.