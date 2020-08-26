РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В подмосковных Люберцах 29 августа проведут Единый день открытых дверей в учреждениях культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Министерство культуры Московской области объявило о проведении 29 августа Единого дня открытых дверей. Мероприятие приурочено к началу творческого сезона 2020-2021 годов. В нем примут участие культурно-досуговые центры и библиотеки», - говорится в сообщении.

В рамках Единого дня открытых дверей пройдут мастер-классы, концерты, кинопоказы. Также в этот день с 12:00 до 18:00 жители городского округа смогут получить консультации о работе кружков, студий и секций.