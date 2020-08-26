РИАМО - 26 авг. Руководителей предприятий общественного питания Москвы предупредили об ухудшении погодных условий: дожде, грозе и шквалистом ветре в среду, кафе и рестораны призвали закрыть веранды, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

«В Москве 26 августа ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Рекомендуется также укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывов ветра до 21:00 среды.