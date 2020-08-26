РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 авг. В военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина в Домодедове провели «День безопасности», в рамках которого рассказали ребятам об истории пожарной охраны, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На базе структурного подразделения Дома детского творчества «Лира» - в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Домодедову совместно с пожарными и спасателями ПСЧ-214 Подольского подразделения «Мособлпожспас» провели День безопасности. Ребята узнали об истории пожарной охраны, познакомились с оборудованием и спецтехникой, которая используется для тушения пожаров», - говорится в сообщении.

Также детям рассказали о правилах поведения во время пожара.