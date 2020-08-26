РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В подмосковных Люберцах акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября на 45 площадках, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Всероссийская акция «Диктант Победы», организованная партией «Единая Россия», приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также она включена в перечень основных мероприятий, проводимых в рамках Года памяти и славы.

«Ежегодно по всей России проводится акция «Диктант Победы». В этом году она состоится 3 сентября. В нашем округе будет подготовлено 45 площадок. Приглашаю всех люберчан принять участие в этом масштабном мероприятии и написать исторический диктант», - сказал Ружицкий.

С полным списком площадок городского округа Люберцы, на которых пройдет акция, можно ознакомиться на сайте: https://er-lybercy.ru/news/706.