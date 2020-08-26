РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Люберецкие госавтоинспекторы помогли доставить ребенка с травмами в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на улице Волковской остановили автомобиль, водитель которого сильно нервничал, пытаясь объехать затор на дороге. Мужчина сообщил полицейским, что на заднем пассажирском сидении находится его дочь, которая получила травму головы после падения на нее железных ворот.

«Сотрудники полиции приняли решение пересадить девочку с ее мамой в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маяки и спецсигналы, они оперативно доставили их в местную детскую больницу», - говорится в сообщении.