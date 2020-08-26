РИАМО - 26 авг. Движение по второй и третьей полосе на улице Кубинка, где утром в среду случился хлопок и пожар, открыли от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В пожаре спасли 16 человек. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали.

«Движение в сторону Можайского шоссе осуществляется по первой полосе движения», - говорится в сообщении.

СК начал доследственную проверку по факту инцидента.

Как пообещал мэр столицы Сергей Собянин, эвакуированным жителям поврежденного дома будет предоставлено временное жилье.

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