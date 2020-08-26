РИАМО - 26 авг. Перед началом нового учебного года подмосковные педагоги проходят ИФА-тестирование на коронавирус, уже более 70% из них тестирование прошли, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Иммуноферментный анализ крови позволяет заподозрить заболевание или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусу.

«Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование – это порядка 34,5 тысячи человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Всего в Подмосковье предполагается провести ИФА-исследование 48 тысяч педагогов. Завершить данную работу планируется к началу учебного года.

В Московской области работает интерактивная карта приема анализов на коронавирусную инфекцию, на ней представлено свыше 260 медучреждений.\

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Текстовая трансляция

26 АВГУСТА

- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.

- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.