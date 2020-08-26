РИАМО - 26 авг. Перед началом нового учебного года подмосковные педагоги проходят ИФА-тестирование на коронавирус, уже более 70% из них тестирование прошли, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Иммуноферментный анализ крови позволяет заподозрить заболевание или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусу.
Всего в Подмосковье предполагается провести ИФА-исследование 48 тысяч педагогов. Завершить данную работу планируется к началу учебного года.
В Московской области работает интерактивная карта приема анализов на коронавирусную инфекцию, на ней представлено свыше 260 медучреждений.\
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26 АВГУСТА
- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.
- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.
- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.
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