РИАМО - 27 авг. Усадьбу Абрамцево под Сергиевым Посадом можно назвать «подмосковной Третьяковкой». В ней жили и творили знаменитые деятели искусства XIX века. Новый выпуск подкаста «Путь-дорога» посвящен усадьбе, ее реальным и сказочным обитателям.



Усадьба принадлежала писателю Сергею Аксакову, а позже — железнодорожному промышленнику Савве Мамонтову. Абрамцево стало приютом для многих русских литераторов, живописцев, музыкантов, актеров. Многие известные картины написаны именно в этой усадьбе.



Может ли в конкурсе красоты победить дерево, какие экстравагантные подарки дарили поклонницы знаменитостям 200 лет назад и как раздобыть автограф Федора Шаляпина — узнаете в выпуске подкаста «Путь-дорога» «Усадьба Абрамцево - подмосковная Третьяковка, где развлекались звезды XIX века».



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Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и после рассказывают слушателям о своих впечатлениях.

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Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена будут рассказывать о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее уже вышли выпуски про путешествие в Дмитров, а также интересный рассказ о том, как ведущие подкаста учились управлять яхтой в Подмосковье.