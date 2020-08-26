РИАМО - 26 авг. Экспертный совет Московской области в первом полугодии 2020 года одобрил инвестпроекты пяти компаний на 2,7 миллиарда рублей к реализации в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
На новых предприятиях планируется создать более 150 рабочих мест.
Две компании планируют построить собственные производственные объекты на территории ОЭЗ, еще три инвестора - арендовать готовые помещения.
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