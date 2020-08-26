РИАМО - 26 авг. Экспертный совет Московской области в первом полугодии 2020 года одобрил инвестпроекты пяти компаний на 2,7 миллиарда рублей к реализации в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Несмотря на сложный экономический период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, ОЭЗ «Дубна» сохраняет высокий инвестиционный потенциал. Готовая инфраструктура, привлекательные условия локализации, налоговые преференции работы в ОЭЗ обеспечивают большой интерес среди потенциальных резидентов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новых предприятиях планируется создать более 150 рабочих мест.

Две компании планируют построить собственные производственные объекты на территории ОЭЗ, еще три инвестора - арендовать готовые помещения.