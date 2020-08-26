РИАМО - 26 авг. Перед пожаром жители первого этажа дома на улице Кубинка, 4, услышали громкий хлопок и сразу почувствовали запах гари, передает корреспондент РИАМО с места событий.
Утром в среду в пятиэтажке на улице Кубинка, 4 в Можайском районе столицы произошел хлопок и сильный пожар. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, его оперативно ликвидировали. Пожарные в ходе тушения возгорания спасли 16 человек. По данным СМИ, пострадали четыре человека. СК начал доследственную проверку по факту инцидента.
Очевидцы отметили, что сотрудники МЧС и скорой помощи приехали очень быстро.
«Я проходила мимо дома и услышала хлопок, даже похоже на взрыв. Очень испугалась и увидела, что передо мной упал кусок кирпича или камня, он явно прилетел с верхних этажей», — добавила женщина.
Один из жильцов отметил, что дом пользуется не самой хорошей репутацией из-за большого количества приезжих, которые снимают здесь комнаты.
В настоящее время жильцы находятся на территории у поврежденного дома. Специалисты ГБУ «Жилищник» вместе с сотрудниками МЧС разбирают мусор, оставшийся после тушения возгорания.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что жильцам пострадавших квартир предоставят временное жилье, а сам дом будет отремонтирован в кратчайшие сроки.
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