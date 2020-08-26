РИАМО - 26 авг. Перед пожаром жители первого этажа дома на улице Кубинка, 4, услышали громкий хлопок и сразу почувствовали запах гари, передает корреспондент РИАМО с места событий.

Утром в среду в пятиэтажке на улице Кубинка, 4 в Можайском районе столицы произошел хлопок и сильный пожар. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, его оперативно ликвидировали. Пожарные в ходе тушения возгорания спасли 16 человек. По данным СМИ, пострадали четыре человека. СК начал доследственную проверку по факту инцидента.

«Сначала прозвучал сильный хлопок, был слышен звук разбитого стекла. После почувствовали запах гари. Были слышны крики и топот. Мы собрали все необходимое, потом в дверь постучались пожарные и эвакуировали нас», — рассказал один из жильцов пятиэтажки.

Очевидцы отметили, что сотрудники МЧС и скорой помощи приехали очень быстро.

«Я проходила мимо дома и услышала хлопок, даже похоже на взрыв. Очень испугалась и увидела, что передо мной упал кусок кирпича или камня, он явно прилетел с верхних этажей», — добавила женщина.

Один из жильцов отметил, что дом пользуется не самой хорошей репутацией из-за большого количества приезжих, которые снимают здесь комнаты.

В настоящее время жильцы находятся на территории у поврежденного дома. Специалисты ГБУ «Жилищник» вместе с сотрудниками МЧС разбирают мусор, оставшийся после тушения возгорания.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что жильцам пострадавших квартир предоставят временное жилье, а сам дом будет отремонтирован в кратчайшие сроки.

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