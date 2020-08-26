РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 авг. В рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» активисты подмосковного отделения ОНФ проверили состояние улично-дорожной сети и наличие пешеходных переходов на пути следования школьников в образовательные учреждения Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

«Активисты ОНФ совместно с представителями администрации, дирекций школ и родительских комитетов провели рейд по проверке безопасности дорожной инфраструктуры вблизи щелковских школ №№4, 17, 26 и лицея №7», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

Он отметил, что не лучшим образом обстоят дела возле школы №26 в Гребневе – территория вокруг образовательного учреждения не благоустроена и здесь необходим целый комплекс мер по обеспечению безопасности. Общественниками зафиксировано отсутствие дорожной разметки и искусственных дорожных неровностей, не установлены предупреждающие знаки.

Кроме того, активисты ОНФ указали на отсутствие понижений на пешеходных переходах у школы №17 в микрорайоне Богородский, которые должны быть в рамках программы «Доступная среда».

Также активисты ОНФ и родители учащихся с ОВЗ уже не первый год настаивают на необходимости предусмотреть парковочные места для машин с детьми-инвалидами. Это особенно актуально для школы №4 на улице Центральной, где организованы три класса для таких детей. Здесь, по мнению общественников, нужны хотя бы три таких парковочных места.