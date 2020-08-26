РИАМО - 26 авг. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия собирается расширить сотрудничество с КНР в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений. Особое значение имеет взаимодействие профильных государственных ведомств, медицинских и исследовательских учреждений России и Китая в рамках борьбы с пандемией.

«Рассчитываю, что все мероприятия, намеченные в рамках годов, пройдут успешно и будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — сказал Путин.

В прошлом году президент России подписал распоряжение о проведении в 2020-2021 годах российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

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26 АВГУСТА

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- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.